La Guardia Revolucionaria iraní asegura que el plan de desarme de Hamás fracasará

"La conspiración para desarmar a Hamás no conducirá a ninguna parte y ya ha fracasado desde este momento", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado con motivo del segundo aniversario del asesinato en Teherán del entonces líder político de Hamás, Ismail Haniyeh.

"Anunciamos al mundo que la resistencia antisionista es inquebrantable y que la victoria final de Palestina sobre los ocupantes está más cerca de lo que imaginan los enemigos", añadió.

El cuerpo militar de élite iraní calificó el asesinato de Haniyeh, ocurrido el 31 de julio de 2024 mientras asistía como invitado oficial a la investidura del presidente iraní, Masud Pezeshkian, de "crimen atroz" y de "flagrante violación del derecho internacional, la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica".

El pronunciamiento de la Guardia se produce tres días después de que Trump anunciara el plan para el "desarme completo" de Hamás y de otros grupos armados en Gaza como parte de una iniciativa para avanzar hacia el fin de la guerra.

La iniciativa de la Junta de Paz, creada por Trump para resolver conflictos, comenzando por el de Gaza, contempla además la retirada del Ejército israelí del enclave palestino, el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) y la transferencia de las responsabilidades de gobierno al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés).

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Hamás rechazó entregar sus armas de forma inmediata y reiteró que cualquier proceso de desarme solo podrá abordarse una vez que Israel retire sus tropas de Gaza y cumpla los compromisos asumidos en el acuerdo de alto el fuego.

El plan recibió el respaldo de la Unión Europea (UE), que instó a Hamás a deponer las armas y liberar a los rehenes restantes como parte de un proceso que conduzca al fin del conflicto y a una solución política basada en dos Estados.

La ONU también acogió favorablemente los esfuerzos para avanzar hacia un alto el fuego permanente y reiteró su llamamiento a garantizar un acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria a Gaza.

La declaración de la Guardia Revolucionaria constituye hasta ahora la reacción más contundente contra la iniciativa estadounidense y reafirma el respaldo iraní a Hamás, uno de los principales grupos regionales aliados de Teherán que, junto con Hizbulá en el Líbano, los hutíes de Yemen y las milicias iraquíes, integran el denominado Eje de la Resistencia, liderado por la República Islámica.