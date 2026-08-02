Manifestantes de Libia desbloquean los organismos cerrados en una semana de protestas

"Después de las numerosas demandas que recibimos de los ciudadanos, y después de sentir el sufrimiento que resultó el continuo cierre de instituciones, decidimos reabrir las que cerramos durante los últimos dos días, en respuesta al deseo del pueblo y en interés del bien público", explicó el movimiento popular en Facebook.

Esta acción supone un giro radical, horas después de que los líderes populares aseguraran que el movimiento continuaría sus manifestaciones y el boicot a instituciones en Trípoli hasta la salida del GUN -que administra el oeste del dividido país- y la caída del primer ministro, Abdelhamid Dbeiba.

Sin embargo, tras haber clausurado y boicoteado los trabajos de unas quince instituciones y empresas estatales, optaron por revertir sus acciones "en respuesta al poderoso voto de la razón y la sabiduría, y por mantener la seguridad y la estabilidad, evitando futuras tensiones".

El giro se produce un día después de que varias caravanas de milicias procedentes de Misrata llegaran a Trípoli para reforzar el trabajo de las fuerzas estatales, a instancias de Dbeiba, que vive, según diversas voces políticas, uno de sus "momentos más delicados" por el descontento popular, debido al "deterioro" de las condiciones de vida y el "estancamiento" del proceso hacia la unificación.

El movimiento, que no precisó si continuará las protestas con acciones diferentes a los bloqueos, afirmó que la reapertura de organismos "no es un retroceso a demandas legítimas, sino una postura basada en el sentido de responsabilidad y la conciencia de las dificultades que enfrenta el país".

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Durante la semana, los manifestantes bloquearon el Consejo Presidencial -que funciona como Jefatura de Estado encargada-, los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Deportes, de Juventud, de Planificación, de Gobernanza Local, la Autoridad Anticorrupción y la de Aeropuertos.

También clausuraron las sedes de la Autoridad de Ejecución de Proyectos de Vivienda y Equipamiento, la de Inversión Extranjera, la Oficina de Proyectos de Trípoli y la del Fondo de Inversión de Libia en África, por considerar que son organismos "pantalla" para "ocultar y desviar fondos públicos".

Además, cerraron varias empresas públicas, entre ellas la Compañía General de Electricidad, cuyas instalaciones fueron tomadas el lunes por los manifestantes, que paralizaron los trabajos del personal.

Asimismo, irrumpieron en infraestructuras petroleras y gasísticas, bloqueando "las líneas de gas utilizadas para operar en las centrales eléctricas, lo que podría provocar el colapso de la red", según las autoridades.

Ante esta crisis, Dbeiba ordenó la intervención de efectivos del Ministerio de Defensa y de la Presidencia del Estado Mayor para recuperar el control de las compañías.

Tras la intervención, se restablecieron las actividades de las empresas, que mantienen la vigilancia permanente, ante amenazas de "colapso".

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

La ONU y Estados Unidos buscan la unificación, con la celebración de unas elecciones que acaben con la crisis que comenzó en 2011, con el derrocamiento de Gadafi, pero los avances son lentos y escasos.