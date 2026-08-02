MSD colabora con Kenia, Uganda y Sudáfrica en la primera PrEP oral mensual contra el VIH

"Me complace dar la bienvenida a la colaboración de MSD con fabricantes farmacéuticos de Kenia, Sudáfrica y Uganda. Esta colaboración va más allá de la fabricación", indicó el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), Jean Kaseya, en su cuenta de la red social X.

Además, afirmó que esta iniciativa, que se centrará en el fármaco experimental MK-8527, demuestra la "creciente capacidad" del continente para llevar a cabo investigaciones, producir productos sanitarios innovadores y ampliar su acceso.

Estos acuerdos incluyen a los fabricantes farmacéuticos Aspen Pharmacare en Sudáfrica, Quality Chemicals Industries Limited en Uganda y Universal Corporation Limited en Kenia, según un comunicado de los CDC.

Por último, los CDC mostraron su compromiso de trabajar con los Estados miembros y socios de la UA para fortalecer los sistemas sanitarios, apoyar la fabricación local y garantizar un acceso equitativo a productos sanitarios de calidad en toda África.

Desde septiembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que a las personas con un riesgo sustancial de infección por VIH se les ofrezca PrEP, un medicamento antirretroviral que previene en un 99 % el contagio del VIH a través de las relaciones sexuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta ahora solo existen dos modalidades de PrEP oral: una de uso diario y otra de uso intermitente.

Su uso intermitente sigue un esquema 2-1-1, que consiste en tomar una dosis de la medicación entre 2 y 24 horas antes de una posible exposición al VIH, seguida de dosis adicionales a las 24 y 48 horas posteriores a dicha exposición.

Otra forma de PrEP es la inyectable, con dos modalidades: cada dos meses o cada seis meses.

Unos 40,8 millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo, de las que 21,1 millones -más de la mitad del total- se encuentran en África subsahariana, la región más afectada a nivel global.