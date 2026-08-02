Operación Paso del Estrecho: récord de 1.929 coches en 1 día en puerto español de Tarifa

Un dato reseñable si se tiene en cuenta que en el primer mes de la OPE de 2026, del 15 de junio al 15 de julio, por el puerto de Tarifa pasaron 16.904 vehículos con 115.880 pasajeros.

En la jornada del sábado, un total de 39.006 pasajeros y 10.056 coches embarcaron desde los puertos de Algeciras y Tarifa (ciudades españolas en la costa sur de la península) con destino a Ceuta (ciudad española en el norte de África y fronteriza con Marruecos) y a los complejos portuarios de Tánger Med y Tánger Ville (ambos Marruecos).

Desde Algeciras y con destino a Ceuta y Tánger Med, embarcaron 29.842 pasajeros y 8.127 coches, mientras que desde Tarifa hacia Tánger Ville, los pasajeros fueron 9.164 y los coches, 1.929, lo que supone un máximo histórico de embarcados en 24 horas en este puerto.

En cuanto a este domingo, se sigue operando con intercambiabilidad de billetes en la línea del puerto de Algeciras con Tánger Med, lo que significa que los vehículos con billete embarcan por orden de llegada, independientemente de la naviera y barco del billete.

La Operación Paso del Estrecho 2026 -que se lleva a cabo cada año entre el 15 de junio y el 15 de septiembre- contabilizó 646.121 pasajeros y 160.698 vehículos embarcados durante su primer mes, con un descenso cercano al 5 % con respecto al mismo tramo del año pasado.

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Esta operación gestiona la fluidez y seguridad en el movimiento de los más de 3,5 millones de viajeros magrebíes que viven y trabajan en Europa y pasan por España para regresar a sus países de origen durante las vacaciones de verano.

Las previsiones estiman que se van a superar en un 3 % las cifras registradas el año pasado, cuando se contabilizaron 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas.

Los puertos de Algeciras y Tarifa acumulan el 70 por ciento de las operaciones de tránsito.