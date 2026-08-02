Rosalía deja atrás polémica y celebra con sus seguidores argentinos una noche especial

La artista abrió el espectáculo con una disculpa por el revuelo generado tras compartir en redes sociales una publicación sobre la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y recibió una ovación masiva del público que colmó el estadio Movistar Arena.

Rosalía inició el concierto interpretando su canción 'Sexo, violencia y llantas'. Antes de cantar la primera línea de la canción, el estadio respondió con un recibimiento que confirmó el respaldo de sus seguidores pese a la controversia que la había tenido como protagonista en redes sociales tras repostear una crítica a los jugadores de la selección argentina después de perder ante España la final del Mundial 2026.

Vestida como una bailarina clásica, con un tutú amarillo y zapatillas de punta, Rosalía inició su repertorio ante cerca de 15.000 asistentes que esperaban su regreso al país.

Minutos después, interpretó 'Reliquia' y uno de los versos más celebrados de la noche: "El cielo nació en Buenos Aires".

La artista pidió discupas por su posteo y recordó su primera presentación en Argentina, en el festival Lollapalooza de 2019, cuando comenzaba a consolidar su carrera internacional.

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"Fue aquí donde viví una de mis primeras grandes experiencias fuera de mi país. Recuerdo escuchar a toda esa multitud cantando mis canciones y pensar: 'Lo he logrado'. La primera vez que me la dieron fuera de mi país", afirmó.

Al finalizar sus palabras, el Movistar Arena estalló en aplausos y miles de personas corearon el nombre de Rosalía durante varios minutos, en una de las escenas más emotivas de la primera noche en Argentina.

El espectáculo, que contó con una puesta en escena de gran impacto visual, tuvo como invitada a la cantante argentina Ángela Torres, en el segmento conocido como 'El Confesionario', uno de los momentos más esperados de la gira.

Otro de los momentos más destacados del concierto fue la interpretación de 'La Perla', que fue coreada por todos los espectadores.

Además, Rosalía sorprendió al interpretar en inglés 'Can't Take My Eyes Off You', el clásico popularizado por Frankie Valli, y emocionó al público al sentarse al piano para cantar 'Alfonsina y el mar', la canción popularizada por la cantante argentina Mercedes Sosa.

Rosalía continuará con sus otros tres conciertos en Buenos Aires los días 3, 5 y 6 de agosto y, tras cerrar su paso por Argentina realizará dos presentaciones, el 10 y 11 de agosto, en Río de Janeiro.