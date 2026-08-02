Socialistas europeos piden a Von der Leyen aclarar "de inmediato" las normas de Schengen

Los socialdemócratas europeos enviaron ayer la misiva a la presidenta Von der Leyen "en la que le instan a intervenir de inmediato para aclarar las normas que rigen la suspensión del espacio Schengen por parte de los Estados miembros a raíz de los sucesos ocurridos en Ceuta", explicaron en un comunicado.

La vicepresidenta de S&D, Ana Catarina Mendes, cuestionó en el mismo mensaje los "fundamentos objetivos" para justificar la reintroducción de controles en fronteras interiores, después de que Von der Leyen confirmase que no ha habido movimientos desde Ceuta hacia la España continental y la UE.

Por ello, instó a la Comisión a "que aclare si, de hecho, se han cumplido estas condiciones legales y, en caso contrario, a que ejerza plenamente su papel de guardiana de los Tratados".

El grupo europeo expresó además su preocupación por "la tergiversación deliberada por parte de ciertos gobiernos (...) al aprovechar la situación con fines políticos".

Asimismo, acusaron a la derecha y extrema derecha de reaccionar "pidiendo el cierre de las fronteras", en lugar de mostrar "solidaridad y apoyo a España".

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"Esto supone un grave precedente, derivado de la decisión de Italia, que abre la puerta a una posible manipulación del Derecho europeo al servicio de las agendas políticas y los intereses de gobiernos concretos (...) poniendo en tela de juicio el propio principio de responsabilidad europea compartida", manifestaron los socialdemócratas.

Por su parte, el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) también acudió a la defensa del Ejecutivo español y señaló "la confusión generalizada, alimentada por afirmaciones falsas sobre la política migratoria de España y las consecuencias jurídicas de una sentencia reciente del Tribunal Supremo español".

En ese sentido, condenaron "las campañas coordinadas de desinformación, amplificadas por actores de Estados Unidos, Israel y la extrema derecha europea".