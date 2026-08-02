Ucrania afirma haber neutralizado 109 de 133 drones rusos lanzados durante la noche

Según el parte diario de la institución, se detectaron 133 drones, entre ellos aparatos no tripulados de ataque de tipo Shahed (incluidos modelos a reactor), Gerbera e Italmas, así como drones merodeadores Banderol -que esperan ocultos a que se acerque un objetivo- y de otros tipos.

"Según datos preliminares, a las 8:00 (del domingo) las defensas áreas habían derribado/suprimido 109 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera, Italmas, drones meroeadores Banderol y drones de otros tipos sobre el norte, sur y este del país", indicó la Fuerza Aérea.

Sin embargo, 24 drones de ataque lograron impactar en 19 emplazamientos distintos, mientras que cayeron fragmentos de aparatos derribados en otros tres lugares sin especificar.

En un resumen semanal, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que a lo largo de los últimos siete días los rusos han lanzado aproximadamente 1.900 drones, casi 1.600 bombas y 144 misiles de varios tipos contra 16 regiones de Ucrania.

Además, denunció que en Brovari, en la región de Kiev, una persona ha muerto por el impacto de un dron y seis han resultado heridas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Un número significativo de empresas rusas que están trabajando para mantener estos ataques, al producir componentes para drones, misiles y bombas aéreas guiadas, no han sido sancionadas todavía", escribió en X, reclamando sanciones más amplias.

"Hace falta presión sobre cada segmento del complejo industrial-defensivo ruso, y es exactamente esa presión la que en última instancia ayudará a reducir el número de ataques contra nuestra gente", argumentó, en un mensaje a los aliados de Ucrania.