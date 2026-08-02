Ucrania reivindica ataques contra aeródromo, refinería y depósito de combustible en Rusia

Con el objetivo de "reducir el potencial económico-militar" ruso, fue golpeada en la noche del sábado al domingo la refinería de Sarátov, lo que provocó un incendio en las instalaciones, comunicó el Estado mayor del Ejército ucraniano en redes sociales.

"La refinería de Sarátov es una de las mayores empresas de refinado de crudo en la región del Volga. La capacidad de refinado es de aproximadamente siete millones de toneladas de crudo al año", afirmó la institución castrense sobre la infraestructura, situada a unos 700 kilómetros al sureste de Moscú.

En esa misma región fue dañado el aeródromo de Engels, donde según las Fuerzas Armadas ucranianas se desató también un incendio.

"El aeródromo de Engels es una de las principales bases de la aviación estratégica rusa y alberga bombarderos Tu-95MS y Tu-160 que son usados de forma regular para lanzar misiles contra el territorio de Ucrania, explicó el comunicado.

Además, otro ataque se dirigió contra el depósito de Liudinovsk, en la región de Kaluga, el cual de acuerdo con el Estado mayor ucraniano se usa para almacenar combustibles y lubricantes, en particular los que suplen las necesidades del ejército ruso.

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Y, finalmente, según el parte, fueron golpeados un punto de almacenamiento y lanzamiento de drones de ataque en Navli, en la región de Briansk, así como puntos de manejo de drones en la región de Kursk y en territorios ucranianos bajo ocupación rusa en Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia.

Las autoridades rusas habían informado con anterioridad de dos víctimas mortales en la región de Sarátov, donde también comunicaron daños en una vivienda privada, mientras que en la región vecina de Samara se produjo según Wildberries, la Amazon rusa, un ataque contra una de sus instalaciones logísticas.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que las defensas antiaéreas derribaron esta noche un total de 635 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Sarátov, Tambov, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.