Venezuela y República Dominicana acuerdan normalizar relaciones diplomáticas y consulares

República Dominicana fue uno de los siete países a los que el 29 de julio de 2024 Caracas exigió el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos en Venezuela, tras sus declaraciones sobre los comicios presidenciales celebrados el día anterior, en los que el entonces mandatario Nicolás Maduro fue declarado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo.

Según un comunicado del Ejecutivo venezolano, Caracas y Santo Domingo adoptarán en primer lugar las medidas necesarias para el restablecimiento de los servicios consulares y, posteriormente, avanzarán "hacia la normalización de las relaciones diplomáticas, conforme al cronograma que ambas partes convengan".

"Esta decisión responde al interés compartido de fortalecer los canales institucionales de comunicación, en beneficio de los nacionales de ambos países y de los vínculos históricos de amistad que unen a Venezuela y República Dominicana", explicó.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el del mandatario dominicano, Luis Abinader, expresaron "su voluntad de conducir este proceso mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional", agregó Caracas.

Esta decisión se suma a las tomadas en los últimos días por el Ejecutivo venezolano con los Gobiernos de Chile y Perú, países con los que también rompió relaciones hace dos años.

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Tras la captura de Maduro por parte de EE.UU. en Caracas en enero pasado, se inició en el país petrolero lo que Rodríguez define como un "nuevo momento político", marcado por una estrecha colaboración con Washington, una apertura económica a la inversión extranjera, el retorno paulatino del país a la comunidad internacional y una renovación del gabinete y del alto mando militar, entre otros acontecimientos.