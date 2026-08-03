Bolsa de São Paulo cierra estable, atenta a la definición de la tasa de interés en Brasil

Con varios de sus principales valores en rojo, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró en los 178.000 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció el 0,34 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,088 reales para la venta y a 5,087 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño, según los resultados preliminares al final de la jornada.

En el plano monetario, los inversores aguardan con cautela la resolución que difundirá este miércoles el Comité de Política Monetaria del Banco Central.

El organismo anunciará el rumbo de la tasa básica de interés, que permanece en niveles elevados a pesar de haber encadenado tres recortes consecutivos de 0,25 puntos porcentuales en sus últimas reuniones.

Aunque los analistas apuntan a un mantenimiento de la tasa, la prioridad de los operadores es descifrar el tono del comunicado oficial sobre los riesgos fiscales y las perspectivas de inflación para el resto del año, en el que además se celebran las elecciones presidenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así mismo, este lunes se conoció que Brasil alcanzó en junio un nuevo récord de producción de hidrocarburos, al extraer un promedio diario de 5,84 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas.

Según la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), la clave de este desempeño estuvo en el presal, el yacimiento en aguas profundas del Atlántico, que concentró un 82 % de toda la producción nacional del mes.

Con el ritmo actual de explotación de estas reservas, el regulador prevé que el país se posicione entre los cinco mayores exportadores globales de hidrocarburos para el año 2030.

A pesar de la noticia, las acciones de la estatal Petrobras cayeron el 0,85 %, arrastradas por la caída de los precios internacionales del petróleo ante los nuevos esfuerzos diplomáticos por poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En esta misma línea, los papeles de la minera Vale atravesaron una sesión negativa en la que finalmente cayeron el 2,15 %.

Las acciones de la aeronáutica Embraer se apreciaron el 3,12 %, a una semana de que se conozcan sus resultados en el segundo trimestre del año.

El sector bancario fue el encargado de contener pérdidas más severas en el Ibovespa. Las subidas estuvieron encabezadas por Santander Brasil, que avanzó el 1,08 %, secundado por Itaú Unibanco (0,69 %) y Bradesco (0,65%).

La única nota negativa dentro del grupo financiero la puso Banco do Brasil, que cedió el 0,37%.

Al frente de las ganancias en el índice figuraron hoy los títulos de la empresa de movilidad y transporte Ranconcorp, que se valorizaron el 41,77 %.

En la otra cara de la moneda quedaron las acciones de la constructora Gafisa (-20,0 %) y de la empresa de tiendas de artículos decorativos para el hogar Grupo Toky (-13,3 %).