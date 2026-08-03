Canciller chileno viaja a Brasil para promover agenda de seguridad, comercio e inversiones

"Brasil es un socio clave en la región, tenemos una alianza sólida y oportunidades para seguir profundizando la colaboración en áreas de interés para ambos países como seguridad y defensa, atraer inversión y ampliar nuestra presencia comercial", sostuvo el ministro chileno.

En Brasilia, Pérez Mackenna se reunirá con su par brasileño, Mauro Vieira, para tratar una agenda de interés común entre ambos países, como seguridad y defensa, minería, energía, ciencia, antártica e inteligencia artificial, así como los avances del Corredor Bioceánico Vial, la red de carreteras e infraestructuras portuarias que busca unir Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Su visita continuará en Sao Paulo, donde sostendrá encuentros con el gobernador de dicho Estado, Tarcísio de Freitas, y con la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), y participará en un encuentro con empresarios chilenos y brasileños para promover el comercio bilateral y la inversión.

"Chile ofrece estabilidad, dinamismo y un entorno propicio para los negocios, además de una rica oferta de productos y bienes y servicios de alto valor que pueden seguir consolidándose en ese mercado de más de 200 millones de habitantes", subrayó el ministro.

Brasil es el principal socio comercial de Chile en América Latina y el tercero a nivel global, con un intercambio bilateral que alcanzó los 12.750 millones de dólares en 2025.

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La inversión chilena tiene como principal destino global la economía brasilera, con una fuerte presencia en el retail, la industria forestal y los servicios.