El chavismo espera que se regularicen "todas las relaciones" diplomáticas de Venezuela

"Ojalá se regularicen todas las relaciones y que entiendan, los que aún no han dado ese paso para regularizar relaciones, que aquí estamos nosotros", indicó Cabello en una rueda de prensa semanal el PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también ministro de Interior indicó que las deudas petroleras que otros países tengan con Venezuela, sin mencionar cuáles, se revisarán. "Que busquen fórmulas de pago. Lo que no pueden es dejar esas cosas pendientes y es parte de este proceso de reanudación de relaciones", sostuvo Cabello.

Recientemente, Venezuela anunció la reanudación de relaciones diplomáticas con Perú, Chile y República Dominicana.

El país caribeño rompió relaciones con estas tres naciones y al menos otras cuatro latinoamericanas en 2024, luego de que estos países cuestionaran los resultados de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó ganador al entonces mandatario Nicolás Maduro, sin presentar los resultados desagregados.

La Cancillería peruana informó, el pasado 24 de julio, que en una primera etapa, ambos países acordaron reactivar las relaciones consulares, como paso inicial "hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales".

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El Gobierno venezolano indicó la semana pasada que la reanudación del vínculo con Chile tiene como objetivo "asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos".

Mientras que con República Dominicana inician un "proceso de normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas y consulares.

Venezuela comenzó a tener acercamientos con estos países tras los terremotos del pasado 24 de junio, cuando permitió el ingreso de cientos de equipos de salvamento internacional y de ayuda humanitaria para atender la tragedia que dejó, según el último balance del 24 de julio, más de 5.500 muertes.

Además, tras la captura de Maduro por parte de EE.UU. en Caracas en enero pasado, se inició en el país petrolero lo que la presidente encargada Delcy Rodríguez define como un "nuevo momento político", marcado por una estrecha colaboración con Washington, en una apertura económica a la inversión extranjera, una renovación del gabinete y del alto mando militar.