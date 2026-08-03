El DAX 40 sube un 1,45 % y bate por primera vez la marca de los 26.000 puntos

El DAX 40 terminó este lunes en 26.001,31 puntos, por encima de los 25.629,24 enteros del pasado viernes, tras haber alcanzado los 26.090,15 puntos a lo largo de la jornada.

El selectivo de las medianas empresas, el MDAX, subió un 1,66 % hasta los 32.511,21 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX ganó incluso un 3,25 % hasta 3.952,05 puntos.

El precio del barril de brent -de referencia en Europa- para entrega en octubre se hundió hoy más del 7 % este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

También el petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una caída de un 6,87 %, hasta los 78,85 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunciara la cancelación del ataque planeado contra Irán.

La bajada del petróleo reduce la preocupación ante una subida adicional de la inflación y el temor de que los bancos centrales reaccionen con una política monetaria más restrictiva y suban los tipos de interés.

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La división sanitaria de Siemens se disparó un 5,72 % hasta 38,97 euros por acción, mientras que la teleco Deutsche Telekom ganó un 4,93 % hasta 28,08 euros y la informática SAP un 4,40 % hasta 164,62 euros.

En el extremo opuesto, la química Beiersdorf, que revisó a la baja sus expectativas para este año, cedió un 1,93 % hasta 79,16 euros y a la zaga le fueron, en el mismo sector, Bayer y Merck, con bajadas de un 0,75 y un 0,49 % hasta los 47,69 y los 152,45 euros, respectivamente.