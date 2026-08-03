Fujimori dice que está "tocando puertas a otros países" para conseguir ayuda por El Niño

Fujimori viajó junto a los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, a la región norteña de Piura, donde visitó varias comunidades en el valle del Chira, en la provincia de Sullana, y verificó los trabajos de descolmatación y limpieza de ríos.

"Estamos disponiendo refugios y almacenes, estamos tocando las puertas de otros países para que nos apoyen con motobombas, con carpas, alimentos, agua y estar preparados. Esperamos no necesitarlo, pero si se necesitaran como parece, porque las estadísticas muestran que va a ser un Niño muy difícil, estaremos preparados", dijo la presidenta.

Agregó que las autoridades y la población deben trabajar en equipo para verificar puntos de riesgo por las eventuales inundaciones que provoca este fenómeno y apuntó que el Ejecutivo tiene "cuatro meses para hacer descolmatación".

"Tenemos que priorizar, primero, salvar vidas, cuidar de las personas, de nuestros ancianos y niños, y, en segundo lugar, cuidar de nuestro agro, que la agricultura no se vea afectada. En ese orden de ideas vamos a pisar el acelerador, voy a estar viniendo constantemente", señaló.

También dijo que ha convocado al ministro de Salud, Luis Dyer, para que comience la vacunación contra el dengue, ya que esta enfermedad aumenta cuando ocurre El Niño debido a que la acumulación de agua estancadas hace que proliferen mosquitos transmisores.

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"Yo se que las zonas rurales han sido las más olvidadas y sabemos que nos hace falta los servicios básicos, somos conscientes de eso y está dentro de nuestro plan, pero acá, lo importante, lo primero es salvar la vida y cuidar la integridad de las personas", reiteró.