La Bolsa de Londres baja un 0,1 % con la farmacéutica AstraZeneca liderando las pérdidas

Londres, 3 ago (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,1 % en una sesión en la que los laboratorios AstraZeneca lideraron las pérdidas, con un desplome cercano al 9 %, ante las informaciones de una posible fusión con Bristol Myers Squibb en lo que daría como resultado la cuarta mayor farmacéutica del mundo.