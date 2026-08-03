Más de la mitad de feminicidios en El Salvador fueron cometidos por parejas o exparejas

Según registros de la ONG, más de la mitad de los casos registrados entre enero y julio de 2026 fueron perpetrados por personas cercanas a las víctimas.

Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho para una Vida Libre de Violencia para las mujeres de Ormusa, señaló, en una declaración compartida a EFE, que en El Salvador la violencia feminicida contra las mujeres "sigue imparable", a pesar "del descenso en las muertes violentas en general".

Juárez indicó que "nuestra mayor preocupación está concentrada, no solo en la violencia que los hombres ejercen de manera imparable, sino en el abandono de las fuerzas de seguridad hacia las mujeres al no contemplarse esta situación como un asunto de seguridad nacional".

Según las estadísticas de la ONG, proporcionadas este lunes, y elaboradas por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, a partir del monitoreo en medios de comunicación, entre el 1 de enero y el 23 de julio del año en curso se registran 14 feminicidios de los que 8 (57,1 %) fueron perpetrados por parejas, exparejas o familiares de las víctimas.

En mayo se contabilizaron 5 feminicidios, la mayor cantidad del año, mientras que en el ámbito geográfico, Ormusa alertó que 6 crímenes fueron perpetrados en el departamento de Santa Ana (este) y 3 en San Salvador; el resto de registraron en La Libertad (centro), La Paz (centro), Cabañas (ostes) y Usulután (este).

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La mayoría de los feminicidios fueron cometidos con arma blanca (21,4 %), asfixia y arma de fuego (14,3 %); en nueve de los casos las edades de las víctimas oscilaba entre los 26 y los 65 años, y en otros cinco casos no se identificó.

En El Salvador las autoridades de Seguridad no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre estas muertes.

En 2025, las cifras fueron similares: se reportaron 26 hechos, frente a los 38 registrados en 2024, siendo agosto el mes más violento con 8 asesinatos, mientras que del total de casos, el 52 % fue cometido por las parejas o exparejas de las víctimas. EFE