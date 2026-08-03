OMS pide respetar instalaciones sanitarias tras nuevo ataque junto a un hospital de Gaza

En su cuenta de X, Tedros confirmó que un almacén de material médico situado junto al hospital gazatí de Al-Aqsa fue atacado, lo que causó daños en las instalaciones y destruyó suministros médicos esenciales, incluidos algunos proporcionados por la propia agencia sanitaria de la ONU.

"Debido a su proximidad al lugar del ataque, el edificio del hospital también sufrió daños", agregó el máximo responsable de la OMS.

Tedros subrayó que "a pesar del alto el fuego, la inseguridad persiste en Gaza y la población sigue enfrentándose a desplazamientos, unas condiciones deplorables de agua y saneamiento, malnutrición, enfermedades y falta de atención sanitaria".

Recordó que desde octubre de 2023 se han registrado casi un millar de ataques contra la atención sanitaria en Gaza, que han causado más de mil muertos y casi 1.700 heridos.