Paraguay registra inflación del -0,1 % en julio por bajas en alimentos y bienes importados

Según un informe del Banco Central de Paraguay (BCP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio fue inferior al 0,4 % observado en el mismo periodo de 2025.

De este modo, la inflación acumulada entre enero y julio fue del 1,8 % y la interanual se ubicó en el 1,6 %.

La mayor baja en el grupo de los alimentos fueron los huevos (-3,6 %), seguido de los cereales (-2,9 %), hortalizas y tubérculos (-2 %), pastas y arroz (-1,4 %), el café (-1,4 %), carne de cerdo (-1,3 %), harinas (-1,3 %) y la carne vacuna (-0,9 %).

Así mismo, se abarataron los combustibles hasta el -2,5 %, que se explica por menores precios del petróleo a partir de la segunda mitad de junio y la primera quincena de julio.

No obstante, el BCP señaló que persiste la volatilidad de los precios internacionales del petróleo por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

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También se registraron disminuciones en los bienes de origen importado, como los vehículos y electrodomésticos, debido a la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense.

Por otra parte, en julio se observaron incrementos en los precios de los servicios (0,4 %) como las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, el servicio doméstico, la peluquería, los paquetes turísticos nacionales e internacionales, entre otros.

El 15 de julio pasado, el BCP redujo del 3,5 % al 3,3 % la proyección de la inflación de este año.

En 2025, el costo de la vida en Paraguay fue del 3,1 %.