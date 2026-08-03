Paz reduce a 12 los ministerios en Bolivia tras eliminar los de Turismo y de Planificación

El mandatario hizo el anuncio tras tomar juramento a los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, además de anunciar que el hasta ahora titular en esa última cartera de Estado, José Lupo, fue propuesto como nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Recibimos un Gobierno que venía con 21 ministerios (...) Nosotros generamos otra instancia de catorce ministerios y hoy día, reduciendo la burocracia estamos pasando a doce ministerios. O sea que el Gobierno central está dando señales claras de buscar un Estado no ausente, sino presente, eficiente", sostuvo.

El gobernante explicó que una parte del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía quedará dentro del Ejecutivo, pero que se creará una "agencia nacional" que permitirá "darle agilidad" al encuentro entre "lo público y privado" y "lo nacional e internacional" para generar un impacto en la economía nacional desde esos sectores.

También señaló que el Ministerio de Planificación del Desarrollo será eliminado, que algunas de sus atribuciones que son "necesarias" pasarán a otras instituciones y que el actual titular de esa cartera de Estado, José Fernando Romero, continuará en el Gobierno "con una nueva misión que se le encomendará más adelante".

Paz destacó que Romero "tuvo una labor extraordinaria para ir generando menos burocracia y mayor eficiencia en la capacidad de atención de los ciudadanos".

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El mandatario, que este 8 de agosto cumplirá nueve meses de Gobierno, aseguró que estos ajustes marcan la conclusión de un "tiempo de transición" y el inicio de las "transformaciones profundas".

Además, recordó que durante la campaña electoral, prometió primero "ordenar la casa" para trabajar posteriormente con "instituciones bilaterales o multilaterales" y ratificó que ese "ordenamiento" pasa ahora "a un punto de partida de las transformaciones" que busca hacer su Gobierno.

Estos ajustes en la estructura estatal fueron anunciados casi una semana después de que se conociera que se alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa técnico por 1.900 millones de dólares que apoyarán las reformas puestas en marcha por el Gobierno boliviano para estabilizar la economía, que está en crisis.

Entre las acciones comprometidas para el acuerdo están continuar con la "racionalización" del gasto público, la reducción gradual del déficit fiscal y preservar el "financiamiento monetario cero" del mismo, y el impulso de reformas para mejorar el clima de negocios y para un crecimiento económico con protección social, según ha informado el FMI.

Los ajustes también ocurren después de que el domingo, el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina anunció el retiro de su apoyo al Gobierno, alegando que le "preocupa la corrupción" y la falta de un cambio "integral" en algunas áreas del Estado.