Petro pide crear "guardias libertadoras" a cuatro días de investidura de De la Espriella

"Le solicito al movimiento indígena, campesino popular y estudiantil del Cauca (suroeste) organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular", escribió el mandatario en un extenso mensaje en X.

Petro explicó que las "guardias libertadoras" son "formas de milicia popular" que deben actuar "en coordinación con el Ejército Nacional allí donde el Ejército decida cumplir con la orden constitucional de defender al pueblo" y afirmó que estas "solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea", que decidirá "si deben armarse o no, de acuerdo a la magnitud de la agresión".

El mandatario sostuvo además que, si esas guardias "solo obedecen al pueblo de sus territorios", "no hablamos de un nuevo paramilitarismo sino del derecho del pueblo a defender su vida".

Petro, que será presidente hasta el próximo viernes, denunció además una escalada de ataques contra organizaciones sociales en el convulso departamento del Cauca, donde aseguró que hubo atentados contra autoridades indígenas y contra un diputado del Pacto Histórico, su partido, hechos que atribuyó al "fascio narcotraficante".

No es la primera vez que Petro, quien no reconoce la elección que dio la victoria al ultraderechista De la Espriella, alegando que hubo un supuesto fraude, llama a organizar "guardias libertadoras", aunque hasta el momento las había definido como un movimiento pacífico.

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El pasado 20 de julio, durante un discurso por el Día de la Independencia, el mandatario aseguró: "Estamos listos, debemos estar listos. Sí hay que construir guardias libertadoras porque quieren matar; desarmadas, pacíficas, pero en red", y sostuvo que la defensa ciudadana debía ser "pacífica" y "no con armas contra armas".

Petro pidió "aprovechar el 7 de agosto" para "minimizar las muertes del pueblo y maximizar el poder popular como gobierno real en los territorios agredidos".