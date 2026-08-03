Rebeca Grynspan: "Defender a Naciones Unidas hoy es tener la valentía de reformarla"

"Ninguna organización después de 80 años puede decir 'estamos haciendo todo bien', pero tampoco estamos haciendo todo mal. Decidir dónde reenfocarnos significa saber que estamos haciendo mal, pero también apoyar lo que estamos haciendo bien", dijo durante su participación en el 'Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas'.

Dicho encuentro fue organizado por Uruguay para que los candidatos de Latinoamérica y el Caribe hablaran sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

Fue la oportunidad para que Grynspan subrayase sus tres prioridades, entre las que destacan la paz y la seguridad.

"Cuando yo voy alrededor del mundo lo que la gente me pregunta es dónde está Naciones Unidas. No nos ven en los escenarios de conflicto. Paz y seguridad tiene que volver a ser un centro prioritario para Naciones Unidas", enfatizó.

Sobre las dos restantes, destacó que una es la reforma, construyendo sobre lo que se ha hecho hasta ahora y yendo más allá, y la otra es cooperar para el futuro.

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"El futuro tiene una serie de oportunidades que pueden unir al mundo o lo pueden dividir para siempre. Tenemos que lograr la acción colectiva para poder aprovechar las oportunidades y devolver la esperanza y la confianza en que Naciones Unidas puede implementar las soluciones que la gente necesita", dijo.

Por otra parte, destacó a Latinoamérica como una región sin armas nucleares "en un momento de proliferación nuclear".

"En un momento en que se debilita el tratado de no proliferación, América Latina es un ejemplo. No es que no tengamos diferencias o problemas, pero hemos decidido que esos problemas se resuelven en las organizaciones internacionales, a través de la paz y no de los conflictos armados", afirmó.

A pesar de esto, la costarricense dijo que la región conoce la violencia por estar atravesada por el crimen internacional y transnacional y dijo que esa "debe ser una prioridad de la ONU".

El evento contó con la presencia de la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, mientras que la representante guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett se sumó de manera vitual.

El mensaje del diplomático argentino Rafael Mariano Grossi fue transmitido en video y el de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet fue leído.

El encuentro se llevó a cabo en una etapa decisiva del proceso de selección para suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027.