Rusia vive el verano más cruento de toda la guerra

La retaguardia rusa es escenario diariamente de la muerte de civiles a manos de los drones de asalto ucranianos, pero también de la artillería en las zonas fronterizas.

La dramática situación también deja en mal lugar al presidente ruso, Vladímir Putin, quien rechazó la tregua aérea propuesta por Kiev, con el argumento de que los bombardeos rusos son más efectivos y que los ucranianos recurren al terrorismo para provocar el pánico en la sociedad rusa.

Pero la realidad es que Ucrania está cumpliendo su promesa de llevar la guerra a los hogares de los rusos, que amanecen cada día con noticias sobre ataques en toda la zona europea del país, desde el Báltico a los Urales

Una veintena de personas han muerto en territorio ruso desde el fin de semana. El caso más sonado ha sido el atentado con bomba perpetrado en la tarde del sábado en un céntrico restaurante de Moscú, donde murieron cinco personas y 21 resultaron heridas.

Según la prensa, el objetivo del ataque era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños y que comandó al comienzo de la guerra las tropas del Distrito Militar Oriental, que estuvieron implicadas en los crímenes de guerra de Bucha -al norte de Kiev-, señala el portal Meduza.

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Al evento asistieron altos mandos de las fuerzas de seguridad, generales del Ministerio de Defensa, diputados y altos funcionarios gubernamentales, informaron los canales de Telegram.

La temporada de veraneo en los mares Negro y Azov se ha visto seriamente afectada por el aislamiento de la anexionada península de Crimea y los vertidos de petróleo debido al hundimiento de barcos a manos de Ucrania.

Pero los ataques de las últimas semanas convierten los viajes a la costa de los rusos en un actividad de alto riesgo, a lo que se suma la imposibilidad de desplazarse a muchos países de Europa.

Al menos tres personas murieron y otras trece resultaron heridas este lunes tras la caída de fragmentos de drones en el distrito de Guelendzhik, bañado por las aguas del mar Negro (región de Krasnodar).

Horas antes, el líder crimeo, Serguéi Axiónov, también informó de la muerte de otros cuatro civiles a consecuencia de un ataque nocturno ucraniano, sin precisar el lugar ni el armamento utilizado por el enemigo.

Los centros logísticos de la compañía Wildberries, conocida como la Amazon rusa, siguen siendo el objetivo número uno de la campaña estival de los drones ucranianos.

El último ataque contra uno de esos almacenes hoy, lunes, en la región de Vladímir, a 150 kilómetros de Moscú, causó un gran incendio en la nave y dejó tres operarios heridos.

Esto ocurre justo después de que la dueña de Wildberries, Tatiana Kim, defendiera públicamente la seguridad del negocio y de su servicio contraincendios.

Se trata del décimo octavo almacén de esta compañía atacado por Ucrania desde el 18 de julio con un saldo de una decena de muertos y pérdidas multimillonarias para la empresa, sus clientes y la economía local.

Con todo, las regiones fronterizas siguen siendo las más castigadas por el ejército ucraniano, que dejó este lunes ocho heridos en Briansk. A su vez, las autoridades de Bélgorod informaron de cuatro muertos en la tarde del domingo, una niña de 13 años falleció a causa de un dron y tres trabajadores de una empresa agrícola en un ataque con misiles.

Los ucranianos también lograron alcanzar el domingo otra refinería en la región de Sarátov, 700 kilómetros al sureste de Moscú, la tercera en menos de una semana.