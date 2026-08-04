Abren causa judicial a opositor ruso Nadezhdin por colaborar con portal independiente

"El Tribunal de distrito Nikúlino de Moscú registró una causa administrativa por cooperación con una organización indeseable contra Borís Nadezhdin", informó el servicio de prensa de los tribunales de Moscú en Telegram.

Añadió que "en base a los materiales entregados a la corte, en el portal de internet Meduza-Live fue publicado un enlace a una entrevista a Borís Nadezhdin en los canales Meduza y Meduza/Podkasts de YouTube", declarado organización indeseable en Rusia en 2023.

El político, que publicó el lunes un mensaje desde París, suspendió recientemente su campaña electoral para las elecciones legislativas de septiembre próximo tras ser condenado por extremismo, lo que le inhabilita como candidato independiente.

Como ocurriera con otros candidatos liberales, el motivo de la inhabilitación fue una imagen del fallecido líder opositor, Alexéi Navalni, que figuraba en un enlace colgado por el acusado en sus redes sociales.

Nadezhdin, de 63 años, negó su culpabilidad, aduciendo, entre otras cosas, que una vez muerto, las autoridades debían haber retirado a Navalni de la lista de extremistas y terroristas.

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La Comisión Electoral Central ya le impidió en 2024 enfrentarse al presidente ruso, Vladímir Putin, en las elecciones presidenciales, en las que éste fue reelegido por otros seis años de mandato.

Entonces, el motivo fueron los supuestos defectos de forma en las firmas recabadas por el aspirante.