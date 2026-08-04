Comienza a remitir el gran incendio al oeste de Atenas, aunque se mantiene la alerta

"La situación ha mejorado, pero no hay ningún motivo para bajar la guardia", dijo este martes a la emisora Skai un portavoz del Cuerpo de Bomberos, quien recalcó que este mediodía será crucial sobre cómo se desarrollará este megaincendio, que en los últimos días ha obligado a evacuar a miles de personas de decenas de localidades.

"Con el aumento de la temperatura y la disminución de la humedad, se pueden producir activaciones de puntos calientes, que pueden convertirse en frentes", recalcó el portavoz.

Este martes hay varios de esos puntos calientes que todavía humean, además de focos activos dispersos, especialmente cerca de la localidad de Psatha, un núcleo costero a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas donde el domingo murieron dos pilotos en el choque de dos helicópteros antiincendios.

Más de 520 bomberos con 141 camiones, 11 helicópteros y 4 aviones cisterna operan en la zona para sofocar cualquier reanimación del fuego y evitar que surjan nuevos frentes activos.

El incendio se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y atizado por fuertes vientos se propagó en tan solo 3 días unos 40 kilómetros hacia el este, hasta amenazar ayer el pueblo costero de Megara, de unos 25.000 habitantes, situado tan solo unos 30 kilómetros al oeste del centro de la capital.

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"La catástrofe es total", dijo este martes a Skai Dimitris Vordos, teniente de alcalde de Megara, que precisó que el fuego ha quemado el monte a lo largo de 40 kilómetros alrededor de la ciudad.

El edil recalcó que no hay previsión de vientos en la zona, por lo que espera que este martes se ponga fin "a esta pesadilla".

El pasado sábado ya hubo que evacuar a los 300 habitantes del pueblo costero de Porto Germeno, a unos 13 kilómetros de Psatha, que fue literalmente atravesado por las llamas, que calcinaron al menos cien casas.

Dos personas han sido detenidas por su vinculación con una red privada de transmisión de electricidad que generó chispas que provocaron el incendio.

Uno de estos dos detenidos es Ioannis Apostolou, alcalde de la ciudad costera de Stilida, en Grecia central, cuya empresa había tendido los cables que fallaron, informó el portal de noticias Proto Thema.

Las autoridades han detenido en total a 33 personas acusadas de haber provocado fuegos, treinta de ellas por negligencia e imprudencia, mientras que tres están acusadas de haberlo hecho de forma intencionada.

Desde 2018 seis megaincendios en Ática han calcinado más de 48.000 hectáreas, aproximadamente el 40 % del territorio forestal que rodea Atenas, según el programa de la UE de observación de La Tierra Copernicus.

El pasado miércoles tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, que entretanto está bajo control.