Corea del Sur enviará una delegación especial a la toma de posesión de De la Espriella

La delegación del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, estará encabezada por el legislador Yoon Jun-byeong, del oficialista Partido Democrático y vicepresidente de la Asociación de Amistad Parlamentaria Corea-Colombia, y participará también Lee Hae-min, del Partido de Reconstrucción.

La portavoz presidencial surcoreana, Kang Yu-jung, explicó en un comunicado que ambos parlamentarios asistirán a la ceremonia el 7 de agosto y trabajarán para fomentar las relaciones de amistad y cooperación bilateral al inicio del mandato de la nueva Administración.

Según la portavoz, ambos tienen previsto exponer a las nuevas autoridades colombianas la filosofía de gestión gubernamental y política exterior del Gobierno surcoreano, así como transmitir una carta y un mensaje personal de Lee relativos al desarrollo de una asociación estratégica de cooperación.

Asimismo, asistirán a eventos relacionados con la investidura, todo ello con el objetivo de profundizar la cooperación económica bilateral y transmitir el compromiso de Seúl de fortalecer una cooperación sustantiva con el nuevo Ejecutivo en diversos sectores, en particular el ámbito energético.

A la cita acudirán también el rey Felipe VI de España y siete presidentes latinoamericanos. Por ahora, se desconoce quién asistirá en representación de varios países, incluido Estados Unidos, del que se espera una delegación de alto nivel dados los vínculos de De la Espriella con la Administración de Donald Trump, quien le apoyó reiteradamente durante la campaña electoral.

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La investidura en Cali, además de inédita, porque es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente jura el cargo fuera de Bogotá, busca descentralizar el poder por deseo expreso de De la Espriella, quien aseguró anoche que será un acto austero en la Arena USC, un auditorio de la Universidad Santiago de Cali.