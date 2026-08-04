El IBEX 35 marca un nuevo récord y cierra por primera vez por encima de 20.000 puntos

El selectivo firmó su segundo máximo histórico de cierre consecutivo en agosto al avanzar 41 puntos, ese 0,21 %, y terminar de negociar en 20.065,7 puntos, con lo que eleva su revalorización en lo que va de año al 15,69 %.
El IBEX abría con ganancias y ya a primera hora rebasaba los 20.000 puntos, aunque el petróleo subía (llegó a marcar 86,33 dólares) y perdió esa cota pronto.
Sin embargo, tras las noticias sobre un eventual pacto para volver a abrir Ormuz, el petróleo cambió de tendencia y la bolsa retomó el tono positivo que ha mantenido hasta el cierre y que la ha llevado a tocar durante la sesión los 20.078,3 puntos, su máximo intradía hasta la fecha.
La empresa metalúrgica Arcelormittal repuntó el 4,3 % y lideró las ganancias del IBEX; por detrás, la tecnológica Amadeus subió el 2,21 % y la constructora Sacyr, el 1,77 %.
Acciona lideró los descensos de la tabla con una caída del 7,18 %, seguida de la energética Corporación Acciona Energía Renovable (-2,62 %) y la también energética Endesa (1,45 %).