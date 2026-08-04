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04 de agosto de 2026 a la - 14:35

El IBEX 35 marca un nuevo récord y cierra por primera vez por encima de 20.000 puntos

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Madrid, 4 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, subió el 0,21 % este martes y cerró en 20.023,6 puntos, un nuevo máximo histórico y la primera vez que acaba una sesión por encima de la cota de 20.000 enteros, impulsado por la bajada del petróleo ante un posible e inminente pacto para reabrir el estrecho de Ormuz.

Por EFE

El selectivo firmó su segundo máximo histórico de cierre consecutivo en agosto al avanzar 41 puntos, ese 0,21 %, y terminar de negociar en 20.065,7 puntos, con lo que eleva su revalorización en lo que va de año al 15,69 %.

El IBEX abría con ganancias y ya a primera hora rebasaba los 20.000 puntos, aunque el petróleo subía (llegó a marcar 86,33 dólares) y perdió esa cota pronto.

Sin embargo, tras las noticias sobre un eventual pacto para volver a abrir Ormuz, el petróleo cambió de tendencia y la bolsa retomó el tono positivo que ha mantenido hasta el cierre y que la ha llevado a tocar durante la sesión los 20.078,3 puntos, su máximo intradía hasta la fecha.

La empresa metalúrgica Arcelormittal repuntó el 4,3 % y lideró las ganancias del IBEX; por detrás, la tecnológica Amadeus subió el 2,21 % y la constructora Sacyr, el 1,77 %.

Acciona lideró los descensos de la tabla con una caída del 7,18 %, seguida de la energética Corporación Acciona Energía Renovable (-2,62 %) y la también energética Endesa (1,45 %).