El IBEX 35 marca un nuevo récord y cierra por primera vez por encima de 20.000 puntos

Madrid, 4 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, subió el 0,21 % este martes y cerró en 20.023,6 puntos, un nuevo máximo histórico y la primera vez que acaba una sesión por encima de la cota de 20.000 enteros, impulsado por la bajada del petróleo ante un posible e inminente pacto para reabrir el estrecho de Ormuz.