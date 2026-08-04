El mayor banco de Europa, HSBC, ganó un 27,1 % más en el primer semestre

Entre enero y junio, la facturación del grupo aumentó un 10,61 % interanual hasta los 37.742 millones de dólares (32.794 millones de euros), indicó hoy HSBC en la cuenta de resultados que remitió a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

La compañía atribuye la mejora de las cifras a la ausencia de extraordinarios negativos, en referencia principalmente al impacto de reconocimiento de unos 2.100 millones de dólares en pérdidas por disolución y deterioro tras la reducción del 19 % al 16 % de su participación en el banco estatal chino Bank of Communications el año pasado.

Asimismo, HSBC destaca unos mayores ingresos netos por intereses y también por comisiones, este último apartado especialmente en el segmento de banca patrimonial y mayorista.

Concretamente, los ingresos netos por intereses aumentaron un 8,39 % hasta los 18.233 millones de dólares (15.841 millones de euros) gracias al crecimiento del balance de depósitos y a la reinversión de la cobertura para tipos de interés ('structural hedge') a tasas más altas.

Por su parte, el margen neto de interés -diferencia entre intereses devengados y los que se han pagado a los clientes- se situó en el 1,61 %, 4 puntos básicos por encima del nivel de un año atrás.

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Al cierre del primer semestre, HSBC tenía unos 1,02 billones de dólares (888.168 millones de euros) concedidos en créditos en términos netos, un 3,41 % más que en junio de 2025, mientras que los depósitos ascendían a 1,83 billones de dólares (1,59 billones de euros), cifra un 2,29 % superior en términos interanuales.

Hace un mes, la ratio de solvencia 'Tier 1' (recursos propios básicos) se situaba en el 16,7 %, 0,6 puntos por debajo del último dato del anterior ejercicio.

"HSBC se está convirtiendo en el banco fuerte que pretendemos construir. Estamos ejecutando nuestras prioridades estratégicas con celeridad, precisión y disciplina. Esto permite que nuestras cuatro líneas de negocio se centren en sus principales fortalezas, crezcan, trabajen conjuntamente de forma más eficaz y profundicen en las relaciones con los clientes", indicó el consejero delegado de la entidad, Georges Elhedery.

"El resultado es un banco capaz de conseguir más", incidió el ejecutivo, que a su llegada en 2024 se embarcó en una campaña para simplificar las operaciones del grupo y centrarse en negocios y mercados clave -Asia, principalmente-, lo cual se ha traducido también en salidas de otros.

Pese a esto, los gastos operativos se incrementaron un 2,37 % en el semestre, aunque HSBC asegura que se trata de algo "planeado" ante una mayor inversión en tecnología y el impacto de la inflación.

De cara al futuro, el banco ve un entorno "favorable" en materia de tipos de interés, aunque reconoce que la coyuntura sigue siendo "volátil e incierta", y anticipa un crecimiento del 5 % entre 2027 y 2028 para su facturación.

Las acciones de HSBC en la Bolsa de Hong Kong cayeron hoy un 0,42 % hasta la pausa de la media sesión, durante la cual divulgó su cuenta de resultados, aunque en lo que va de año acumulan un repunte del 34,75 %.