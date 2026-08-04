Fiscalía de Bolivia acusa a segundo hijo de expresidente Arce por enriquecimiento ilícito

El fiscal del caso, Miguel Cardozo, dijo a los medios en La Paz que el pasado 29 de julio, se emitió "una resolución conclusiva de acusación formal" contra Rafael Arce, cuyo paradero es desconocido, por el presunto delito de "enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado".

La acusación se presentó "en base a que se ha establecido movimientos inusuales en sus cuentas bancarias y disposición patrimonial de estos bienes", explicó.

Según Cardozo, en la etapa de investigación se colectaron "más de 30 elementos de prueba que demuestran" que Rafael Arce "cometió el hecho delictivo".

El fiscal mencionó que, por ejemplo, se logró establecer que el hijo del expresidente Arce (2020-2025) compró bienes inmuebles en La Paz por 750.000 dólares y adquirió otros siete en la región oriental de Santa Cruz.

Además, se verificó que realizó movimientos bancarios por 20 millones de bolivianos (1,6 millones de dólares al tipo de cambio actual), lo que "no conlleva" con la "actividad lícita que él supuestamente realizaba" y por la que percibía un salario mensual de 9.000 bolivianos (unos 745 dólares), señaló el funcionario.

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La Fiscalía anunció que pedirá ocho años de cárcel para Rafael Arce, que es la pena máxima por enriquecimiento ilícito.

Rafael Arce fue declarado en rebeldía por no presentarse ante la Justicia, en su contra hay una orden de captura y también se activó el "sello rojo de Interpol".

El joven, de 26 años, está imputado en otra causa por presunta legitimación de ganancias ilícitas por la supuesta posesión de bienes producto de acciones ilegales, proceso en el que también es investigada Camila Arce Mosqueira, la hija menor de Luis Arce cuyo paradero es desconocido.

El exmandatario está recluido en un penal de La Paz desde diciembre, acusado de supuesta corrupción por haber autorizado cuando era ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales (2006-2019) la transferencia de recursos del Estado a cuentas particulares de dirigentes campesinos para proyectos que resultaron fallidos.

Su hijo mayor, Marcelo Arce Mosqueira, cumple detención preventiva en Santa Cruz desde marzo pasado por un proceso por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, en el que también son investigados sus hermanos Rafael y Camila, además del expresidente.