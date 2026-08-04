La muerte de tres leones en un zoo de Japón en medio de altas temperaturas desata críticas

"Esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse", aseguró el grupo en un comunicado remitido a EFE.

El mensaje llega después de que el Parque Zoológico de Tama, ubicado a las afueras de Tokio, informara este lunes de que tres de sus leones han muerto, después de sufrir síntomas como falta de apetito y fatiga durante varios días.

En un comunicado, el zoológico explicó que varios leones empezaron a mostrar síntomas de debilidad a partir del 18 de julio, y para el 22 del mismo mes los animales afectados llegaban a la decena.

"La causa de la muerte no se determinará hasta que se disponga de los resultados de las pruebas; sin embargo, los hallazgos de la autopsia patológica han revelado deshidratación generalizada y fallo multiorgánico en los tres leones, lo que sugiere que el estrés térmico fue un factor contribuyente", explicó la institución.

Japón registró a mediados de julio una fuerte ola de calor, que entre el 13 y el 26 de julio ha dejado al menos 59 muertos y miles de hospitalizados, con varias ciudades que llegaron a superar los 40 grados Celsius. En Tokio, solo el 22 de julio fueron hospitalizadas 453 personas, la cifra más alta desde que hay registros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su comunicado, el Zoo de Tama dijo que de los diez leones afectados tres se encuentran aún muy débiles, incapaces de ponerse en pie, y cuatro se han recuperado o muestran signos de recuperarse. Además, otros seis leones que residen en el zoológico no llegaron nunca a mostrar síntomas de malestar.

Los animales "se recuperarán en un recinto privado para leones equipado con sistemas de refrigeración localizada y ventiladores industriales adicionales, y su exhibición quedará suspendida", explicó la institución.