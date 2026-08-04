Libia amanece con enfrentamientos armados entre fuerzas del Gobierno de Unidad Nacional

Aunque la fuente no precisó qué fuerzas del GUN protagonizan los duros enfrentamientos, medios locales aseguraron que se trata de efectivos dependientes del Ministerio del Interior y del de Defensa del oeste, en un combate que comenzó pasadas las 2:00 de la madrugada hora local (00:00 GMT), un dato que no ha sido confirmado de manera oficial.

En numerosos vídeos difundidos por usuarios de redes sociales, entre ellos ONG y medios de comunicación, se ven tanques de guerra desplegados por la zona -a unos 60 kilómetros de la capital, Trípoli- que lanzan proyectiles de manera ininterrumpida y que reciben la respuesta de municiones pesadas procedentes del otro bando.

Ante esta situación incierta, la compañía Al Zawiya de Refinado Petrolero, cercana al lugar, pidió a sus trabajadores "no arriesgarse a acudir al lugar de trabajo a través de áreas y rutas no seguras, debido a los enfrentamientos en los alrededores del complejo", y que la empresa contabilizará la jornada como "permiso de emergencia".

La organización también exigió a las partes en conflicto, a través de un comunicado, a abrir corredores humanitarios seguros y permitir que los equipos de ambulancias, emergencias y la Media Luna Roja evacúen a las personas atrapadas en las zonas de conflicto y presten asistencia médica a los heridos.

El pasado mayo, se produjo en la misma zona un intenso choque entre grupos armados, que duró unas 12 horas, y que se cobró la vida de, al menos, cuatro personas, y dejó más de 30 heridos y cuantiosos daños materiales.

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Fue el enfrentamiento más duro de 2026 en Libia, y el primero desde los combates registrados entre el 12 y el 14 de mayo de 2025, que acabaron con una docena de muertos y varias de heridos.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, bajo la administración del primer ministro Abdelhamid Dbeiba, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

La ONU y Estados Unidos buscan la unificación, con la celebración de unas elecciones que acaben con la crisis que comenzó en 2011 con el derrocamiento de Muamar Gadafi, pero los avances son lentos y escasos.