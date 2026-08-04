Muere un civil ruso tras ataque de dron ucraniano en región fronteriza de Briansk

"En la localidad de Lobki del distrito Pogarski murió un conductor a consecuencia del ataque de un dron kamikaze contra el automóvil en el que viajaba", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Kovalchuk expresó sus "profundas condolencias a los familiares del fallecido" y aseguró que las autoridades les ofrecerán toda la ayuda y apoyo necesarios.

Las regiones fronterizas rusas de Briansk, Kursk y Bélgorod son atacadas a diario por drones de corto alcance, la artillería y misiles ucranianos, lo cual causa gran cantidad de bajas entre la población civil.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército la creación de una franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov y Sumi para proteger a la población civil de estos ataques.

La baja en Briansk se sumó a otras cinco muertes y diez personas heridas este martes en la región de Moscú tras un ataque de drones ucranianos contra Wildberries, el Amazon ruso, que alcanzó también almacenes de esa compañía en las regiones de Leningrado y Tver.