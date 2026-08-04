Rusia informa de nuevos ataques contra puertos y buques ucranianos en el mar Negro

"Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron atacando los puertos, buques e infraestructura portuaria de Ucrania, vinculados al Ejército ucraniano", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.

Según Defensa, en el puerto de Chornomrosk de la sureña región de Odesa fue atacada una fábrica de piezas automotrices y una terminal portuaria en la que los militares ucranianos reparaban vehículos militares y almacenaban municiones, combustible y lubricantes.

En el puerto de Mikoláiv fue atacado un buque granelero con carga militar, mientras que en el vecino puerto Yuzni fue alcanzado otro granelero que llevaba a cabo la descarga de un cargamento militar.

En alta mar, al sur de la ciudad portuaria de Odesa fueron alcanzados otros dos buques graneleros que transportaban armamento y pertrechos a los puertos ucranianos, concluyó Defensa.

El pasado viernes el mando militar ruso aseveró haber atacado a lo largo de la semana 31 buques ucranianos "utilizados en interés del Ejército ucraniano, incluyendo 23 buques de carga, cuatro graneleros, dos remolcadores, un buque grúa y una lancha de desembarco".

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Rusia incrementó considerablemente sus ataques contra buques ucranianos en el mar Negro en respuesta a ataques ucranianos contra buques rusos y extranjeros en el este del mar Negro y en el mar de Azov.