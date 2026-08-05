Al menos 25 muertos y 30 secuestrados por hombres armados en el noroeste de Nigeria

Los hechos ocurrieron la noche del lunes al martes en la aldea de Tsamaye, en el distrito de Sabo Birni, detalló a EFE Khalid Abubakar, uno de los líderes de la milicia comunitaria de la zona.

"Llegaron en motocicletas, disparando esporádicamente, y atacaron a la gente en sus casas (...). Hicimos todo lo posible para repelerlos, pero los bandidos eran demasiados para nosotros. Mataron a 25 y secuestraron a más de 30", relató Abubakar.

"Nuestra gente, junto con soldados y policías, han estado registrando el bosque para intentar localizar la posición de los atacantes con el objetivo de capturarlos y rescatar a las víctimas", añadió.

Por su parte, el portavoz de la Policía de Sokoto, Ahmed Rufai, confirmó a EFE el ataque, pero evitó dar detalles sobre el número de muertos o personas secuestradas.

"El incidente ocurrió, pero no puedo dar el número exacto de víctimas. Respondimos cuando recibimos la llamada de auxilio. La situación en la zona está tranquila ahora", dijo Rufai, que confirmó que la citada milicia local colabora con las fuerzas de seguridad en las operaciones de rescate.

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Saidu Aminu, un residente de la comunidad, explicó a EFE que, además de los asesinatos y secuestros, los atacantes también incendiaron casas, mientras otras viviendas fueron abandonadas por miedo a que los bandidos regresasen.

"Disparaban a todos a la vista. Algunas personas se ahogaron en el río mientras intentaban escapar en un bote. Todavía no sabemos el número real. No sé si se han recuperado cuerpos después de que el bote volcara", contó.

Al considerar ineficaces las fuerzas federales nigerianas para cubrir las zonas rurales, el gobierno de Sokoto formalizó e institucionalizó este tipo de milicias a través de la creación del llamado Cuerpo de Guardia Comunitaria del Estado de Sokoto.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de "bandidos", término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.