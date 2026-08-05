Argentina acuerda con China extender la vigencia del acuerdo 'swap' de divisas

Según informó el BCRA, firmó con el Banco de la República Popular de China la renovación de su acuerdo 'swap' por un monto de 130.000 millones de yuanes (unos 19.500 millones de dólares).

Además, a diferencia de las renovaciones anteriores del acuerdo, las partes acordaron extender de 3 a 5 años la vigencia del pacto, "lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta", destacó la autoridad monetaria argentina.

El BCRA indicó que la activación en 2023 de un tramo del 'swap' por 35.000 millones de yuanes (unos 5.250 millones de dólares) "se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países".

"La renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009", añadió el comunicado.

El 'swap' con China, que se ha renovado varias veces desde 2009, es una de las principales herramientas con las que cuenta el Banco Central de Argentina para fortalecer sus reservas monetarias y administrar la liquidez en moneda extranjera.

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Entre otras cosas, el acuerdo permite a Argentina convertir los yuanes a dólares estadounidenses y utilizarlos en operaciones internacionales, o destinar los yuanes al pago de importaciones desde China, sin necesidad de echar mano de las reservas propias en dólares.