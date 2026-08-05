Arranca reunión islámica en Amán para afrontar medidas "ilegales" de Israel en Jerusalén

En un discurso inaugural, el jefe de la diplomacia jordana, Ayman al Safadi, acusó al Gobierno israelí de "violar la santidad de los lugares sagrados y restringir la libertad de culto" en Jerusalén Este, y recordó que "la Mezquita de Al Aqsa, en su totalidad, es un lugar de culto exclusivo para musulmanes".

Safadi llamó a que la comunidad internacional "actúe con decisión y claridad para detener las violaciones israelíes", tras insistir en que "la soberanía sobre Jerusalén (oriental) es palestina, la custodia de sus lugares sagrados es hachemita, y su protección, así como la de sus lugares sagrados es una responsabilidad árabe, islámica e internacional".

Su homóloga palestina, Farsin Aghabekian, denunció por su parte que la ciudad, ocupada por Israel en 1967, "se enfrenta a la fase más peligrosa de los ataques israelíes a la luz de la guerra en curso en la Franja de Gaza y la escalada de la anexión, las políticas de asentamientos y el terrorismo practicado por los colonos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este".

En este sentido, se manifestaron ministros presentes en la reunión, entre ellos el saudí, Faisal bin Farhan, quien denunció que "Jerusalén es objeto de continuas violaciones israelíes destinadas a cambiar el statu quo histórico y jurídico vigente".

La reunión fue convocada por Jordania tras las crecientes entradas masivas de colonos israelíes y dirigentes de la derecha extremista judía en la Explanada de las Mezquitas, que cobija la mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca.

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En esta cita participan Egipto, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Irak, Marruecos, Túnez, Argelia, Somalia, Palestina, Turquía, Pakistán, Indonesia y Malasia, además del secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy.

Para los musulmanes, esos lugares forman el tercer lugar más sagrado del islam, mientras que los judíos consideran que la explanada, a la que llaman Monte del Templo, es el lugar más sagrado del judaísmo, donde se erigieron el Primer y el Segundo Templo.

El episodio más grave de las últimas semanas se produjo el 23 de julio, cuando más de 3.000 colonos accedieron al recinto escoltados por la Policía israelí durante la festividad de Tisha B'Av, en la que se realizaron rezos y cantos talmúdicos, se izaron banderas israelíes y algunos participantes usaron tefilín frente a la mezquita.

Entre los presentes estuvo el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, colono y figura emblemática de la ultraderecha, que celebró en un vídeo que los judíos se sientan "dueños del lugar".

La Liga Árabe, integrada por 22 países, ha calificado en varias ocasiones lo ocurrido de "asalto", "profanación" y "flagrante violación" del statu quo histórico y legal, advertido de que esas acciones buscan imponer una nueva realidad en Jerusalén, incluido Al Aqsa.