Austria encadena con 41,2 grados un nuevo récord histórico de temperatura máxima

Según informó el servicio meteorológico GeoSphere Austria, la nueva marca inédita supera en dos décimas los 41 grados que marcó el termómetro ayer, martes, en Viena, superando por primera vez el anterior máximo histórico, de 40,5 grados, medido en agosto de 2013 en el este del país.

En Viena se han alcanzado de nuevo los 40 grados, con lo cual la ciudad es la primera de la república alpina que registra ese nivel térmico en tres jornadas consecutivas.

También las temperaturas mínimas fueron insusualmente altas: en la localidad de Hornstein (este) el termómetro no bajó de los 28,5 grados, registrándose así la noche más cálida en la historia de las mediciones meteorológicas de Austria.

El pasado julio fue de media el cuarto más caluroso (tras 2006, 2015 y 2024) desde que comenzaron las mediciones hace 260 años, pero en el que se registró la temperatura más alta nunca medida en este mes: 40,3 grados alcanzados el día 31.

A las temperaturas extremas se sumó una extrema sequedad, con un déficit de precipitaciones de hasta el 90 %, lo que hizo de este mes el quinto julio más seco en 169 años.

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El calor y la sequía han afectado gravemente a la cosecha de cereales, que esta temporada ha sido un 18,4 % más baja que la de 2025 y un 12 % por debajo de la media de los últimos cinco años, según AMA, el organismo público agroalimentario del país.

En los Alpes, la sequía y la consecuente necesidad de adelantar el descenso del ganado de los pastos de montaña hacen temer que las reservas de forraje resulten insuficientes para pasar el invierno.

El presidente de la Cámara de Agricultura de la región austríaca del Tirol, Josef Hechenberger, considera "amenazadas las reservas de alimento de los ganaderos", declaró este miércoles a la agencia austríaca APA.

Explicó que los prados están en parte agostados y en los pastos de alta montaña del Tirol (oeste del país) predomina la escasez de agua.