Bangladés acusa a India de "afrentar su soberanía" tras el evento de Hasina con la prensa

"Esta interacción por parte de Sheikh Hasina en suelo indio supone una afrenta a la soberanía de Bangladés y un grave insulto a los mártires de la Revolución de Julio", denunció el Ejecutivo de Daca en un comunicado.

La reacción de Daca, que eleva nuevamente las tensiones entre ambos vecinos, llega después de que Hasina interviniese este miércoles de forma telemática en un acto organizado en Nueva Delhi para confirmar su vuelta a Bangladés en diciembre de este año.

Daca reprochó a Nueva Delhi que ignore sus peticiones de extradición contra la exmandataria mientras le permite el uso de plataformas mediáticas en su territorio.

"Lamentablemente, las reiteradas solicitudes de Bangladés al Gobierno de la India para la devolución de la criminal condenada Hasina a Bangladés (...) aún no han recibido respuesta. Pero permitirle la oportunidad de interactuar abiertamente con los medios de comunicación hiere profundamente el sentimiento de nuestro pueblo y resulta perjudicial para unas relaciones armoniosas", recogió el comunicado gubernamental.

Horas después de la comparecencia, la vivienda del célebre exjugador de críquet y exdiputado del partido de Hasina, Shakib Al Hasan, fue atacada en Bangladés por desconocidos tras su participación virtual en el acto de la ex primera ministra.

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El jefe de la policía local, Abdullah Al Mamun, confirmó a EFE que un grupo de personas lanzó un objeto contra la entrada de la casa, que se encontraba vacía, provocando un incendio que fue sofocado rápidamente sin causar daños graves.

En su intervención por audio, Hasina tildó de "juicio farsa" la condena a muerte que pesa en su contra por la represión de las protestas de 2024 y aseguró que volverá al país sin miedo a enfrentarse a la justicia, en su primera aparición pública en directo desde su huida al exilio y desde que se encuentra en paradero desconocido.