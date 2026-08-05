Bolsa de São Paulo cae un 0,09 % en una sesión marcada por decisión de la tasa de interés

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, terminó el día en los 177.726 puntos básicos tras haber experimentado cerca de la apertura una fuerte subida, en la que llegó a superar las 180.100 unidades.

En el mercado de divisas, el real se apreció un ligero 0,06 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,128 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La atención de los inversores está puesta en la inminente decisión del Comité de Política Monetaria del Banco Central sobre la tasa básica de interés.

Aunque el mercado prevé que podría darse una nueva reducción de 0,25 puntos porcentuales, la cuarta consecutiva, la prioridad de los operadores es descifrar el tono del comunicado oficial para entender cómo percibe la autoridad monetaria los crecientes riesgos fiscales y la trayectoria inflacionaria.

A esto se suma un clima de alta volatilidad por el estallido de una doble crisis diplomática que irrumpió de lleno en la campaña para las presidenciales de octubre.

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta tensiones simultáneas con Estados Unidos y Argentina, importantes socios comerciales liderados por mandatarios alineados con la oposición brasileña.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, el tablero político sigue definiéndose.

Este mismo miércoles, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro oficializó su fórmula con el diputado y exfiscal Alfredo Gaspar como vicepresidente, un movimiento estratégico con el que busca consolidar el apoyo en el noreste del país, uno de los bastiones electorales de Lula.

En este contexto, las acciones de la petrolera estatal Petrobras volvieron a caer, esta vez un 1,34 %, ante un nuevo descenso de los precios internacionales del crudo por la expectativa de un acuerdo para superar la guerra en Oriente Medio.

Por el contrario, Vale, otro de los grandes valores en la plaza paulista, se anotó una suba del 0,46 % y apaciguó la caída del Ibovespa.

Los principales bancos cerraron en terreno positivo, con Santander a la cabeza (1,31 %), seguida por las acciones de Itaú Unibanco (0,67 %) y Banco do Brasil (0,29 %).

Los papeles de Bradesco encabezaron el podio de los más negociados de la sesión y finalmente quedaron en la vereda contraria, con una caída del 0,83 %.

Las acciones del Ibovespa que terminaron con las mayores caídas este miércoles fueron las de la metalúrgica Wetzel (-19,89 %) y las de la Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro (-14,31 %).

Del otro lado, las que cerraron con las mayores subidas fueron las ordinarias de la compañía brasileña dedicada a servicios e infraestructura tecnológica para comercio electrónico Infracommerce, con un avance del 52,35 %, seguidas por las preferenciales de la empresa de comunicaciones Oi Brasil (29,41 %).