Cabello da bienvenida a opositores que llegaron a Venezuela para diálogo con el chavismo

"Hemos visto informaciones que han llegado a Venezuela algunos de los representantes de la oposición en el diálogo (...). Bienvenidos, siempre que vengan a sumar en el marco de la Constitución", expresó Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

La exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) elegida en 2015, llegó a Venezuela procedente de España para continuar las jornadas de diálogo.

La opositora llegó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el este del país, acompañada de una comisión de exdiputados de la Asamblea de 2015.

Tras su llegada, Figuera reiteró a la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias de los sismos del pasado 24 de junio, que dejan más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda, según el Gobierno.

También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral para que sea "creíble y confiable", la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".

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Figuera declaró además al canal de televisión privado Televen que este proceso tomará tiempo y que será "hasta diciembre de 2026" cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo.

De igual forma, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, por el apoyo en la construcción de la agenda de trabajo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos encargó a Figuera la tarea de dialogar con el chavismo de cara al proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de tropas estadounidenses.

Este nuevo diálogo inició el pasado sábado con una llamada telefónica entre Figuera y el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez.

El proceso no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quienes han manifestado que esperan que este acercamiento conduzca a unas elecciones presidenciales.

A Figuera la acompañan los exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, mientras que por el Gobierno están Jorge Rodríguez junto a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.