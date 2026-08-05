Condenados en Francia dos creadores de contenido por agredir y humillar a otro en directo

El tribunal correccional de Niza condenó este miércoles a Oswen Cenazandotti, conocido como 'Naruto', a dos años de prisión exentos de cumplimiento y a una multa de 15.000 euros, y a Safine Hamadi, alias 'Safine', a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento y a 5.000 euros de multa por violencia en reunión y provocación a la discriminación contra tres personas, entre ellas Jean Pormanove. También se les ha impuesto un veto digital durante seis meses.

Durante meses, Raphaël Graven, un hombre de 46 años conocido en internet como Jean Pormanove, apareció en retransmisiones en directo en la plataforma Kick sometido a insultos, golpes y pruebas humillantes ante miles de espectadores.

El caso conmocionó a Francia en agosto de 2025, cuando Graven murió en directo después de pasar doce días seguidos participando en este tipo de emisiones.

Aunque la investigación descartó que su muerte estuviera causada directamente por las agresiones que aparecían en los vídeos, su fallecimiento puso el foco sobre los excesos del llamado 'trash streaming', en el que el dolor y la humillación se convierten en contenido.

Jean Pormanove formaba parte de un grupo de creadores que realizaban emisiones extremas desde un local en la localidad de Contes, en el sureste de Francia.

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En ellas, los participantes multiplicaban los desafíos y las provocaciones para atraer a los espectadores y generar ingresos. Había insultos, bofetadas, golpes, duchas de agua o situaciones destinadas a ridiculizar a personas consideradas vulnerables.

Durante el juicio, 'Naruto' defendió que se trataba simplemente de "una pandilla de amigos" que hacía esos vídeos "para reírse".

Según el diario francés Le Figaro, el creador de contenidos se mostró desafiante ante las acusaciones y aseguró estar "feliz" de haber aportado "alegría y buen humor" a miles de personas.

La Fiscalía francesa consideró durante el juicio, sin embargo, que esos vídeos no eran simples bromas entre amigos, sino un "sistema de maltrato humano" en el que el sufrimiento se transformaba en entretenimiento y la dignidad de una persona en una fuente de ingresos.

La acusación no atribuyó a 'Naruto' y 'Safine' la responsabilidad penal por la muerte de Jean Pormanove, pero sí les consideró responsables de la violencia cometida durante las retransmisiones, así como de otros contenidos considerados discriminatorios.

El diario francés Libération destacó tras la sentencia que este proceso ha ido más allá del comportamiento de dos creadores concretos y ha planteado una cuestión de fondo sobre los límites de una economía digital basada en captar audiencia a cualquier precio.