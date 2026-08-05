Corte de EE.UU. restituye el veto a niños como espectadores de "drag queens" en Florida

La Corte del Undécimo Circuito de Apelaciones revocó, con una votación de 8 a 5, el bloqueo que ordenó el juez federal Gregory Presnell en 2023 a la ley avalada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, para impedir la asistencia de menores de edad a las actuaciones en vivo protagonizadas por "drag queens".

La decisión permite implementar la norma que convierte en un delito menor que establecimientos permitan que niños vean espectáculos de "desnudez, conducta sexual, excitación sexual o actividades sexuales específicas, conducta lasciva o la exhibición lasciva de prótesis o imitaciones de genitales o senos".

Los jueces fallaron contra la demanda de un establecimiento afectado, Hamburger Mary's, que argumentó que la ley es demasiado "vaga" y "amplia", por lo que viola la libertad de expresión.

"La Constitución protege la libertad de expresión, pero no la obscenidad", sentenció la mayoría de la Corte.

Aunque la normativa no menciona de manera explícita los shows de "drag queens", que en Florida y otras partes de Estados Unidos también ocurren en restaurantes y eventos públicos, el autor de la ley, el congresista Randy Fine, celebró ahora el fallo como un golpe contra estos espectáculos.

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"¡Este fue uno de mis últimos proyectos de ley en la Legislatura de Florida! ¡Estoy orgulloso de haber liderado la lucha para prohibir los asquerosos espectáculos de drag para niños!", escribió en sus redes sociales Fine, quien entonces era legislador estatal y ahora es un representante federal.

Los detractores denunciaron que es un nuevo golpe contra la comunidad LGTBI de la Administración de DeSantis, quien también ha promovido leyes contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y que prohíben hablar de minorías sexuales en las escuelas y el trabajo, como la norma 'Don't say gay' (No digas gay).

"Sin embargo, los artistas drag persisten. Nuestra lucha contra la censura continúa. Y mientras tanto... denle propinas generosas a sus artistas drag", escribió la organización Equality Florida, en Facebook.