Disney gana 7.287 millones de dólares en nueve meses, un 34,2 % menos

De acuerdo con un comunicado publicado antes de la apertura de Wall Street, el conglomerado tuvo una facturación acumulada de 76.397 millones de dólares en esos nueve meses, un 6 % más.
En el tercer trimestre, el más seguido por los analistas, Disney obtuvo un beneficio neto de 2.638 millones de dólares (un 49,9 % menos interanual) y unos ingresos de 25.248 millones de dólares (un 7 % más).
De esos ingresos, 11.345 millones de dólares correspondieron al área de entretenimiento y 9.968 millones a la de experiencias.
En tanto, la compañía superó las expectativas de Wall Street en cuanto a beneficios, pero quedó ligeramente por debajo de las estimaciones de ingresos.
"A nivel nacional, nos está yendo muy bien en este momento", declaró a CNBC el director financiero de Disney, Hugh Johnston, quien señaló que la afluencia a los parques en Estados Unidos aumentó un 3 % y el gasto por persona creció un 4 %.
Johnston también destacó la "muy elevada afluencia" en Walt Disney World, en Orlando (Florida).
Por otro lado, el negocio de 'streaming' de entretenimiento de Disney (compuesto principalmente por Disney+ y Hulu) volvió a registrar ganancias. Los ingresos de este segmento aumentaron un 11%, hasta los 5.530 millones de dólares, durante el trimestre.
Las acciones de Disney subieron aproximadamente un 3 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.