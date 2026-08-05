"Dolor y nervios": la larga espera a la decisión de Tailandia sobre el caso Daniel Sancho

Los recursos, uno presentado por la familia de Arrieta en diciembre de 2024 y otro por la defensa en marzo de 2025, apuntan a extremos distintos: mientras la parte del cirujano colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital y que se aumente la indemnización, fijada en unos 115.400 euros, el equipo legal de Sancho busca un nuevo juicio.

"La familia está dolida, consternada (...). No superan la pérdida de Edwin Arrieta e intentan seguir adelante", dice a EFE Juan Gonzalo Ospina, abogado hispanocolombiano de la familia Arrieta.

Si bien en el recurso pedían que se elevara la condena a pena capital por motivos como la "contundencia" de las pruebas, Ospina señaló que la familia "confía en que la cadena perpetua se confirme", en línea con comentarios pasados y cuando lo habitual es que los tribunales de apelación en el país confirmen las sentencias de primera instancia.

Aunque el asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia (que apenas aplica), el Tribunal Provincial de Samui, encargado del caso, señaló en la sentencia del 29 de agosto de 2024 que la confesión inicial del acusado sirvió de atenuante para rebajar la condena.

Desde entonces, Sancho se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani (sur de Tailandia). Previamente, pasó un año en régimen provisional en la de Samui, a raíz de su detención el 5 de agosto de 2023 en la vecina isla de Phangan por la muerte de Arrieta en un hotel del paradisíaco destino 48 horas antes.

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Con formación de chef e hijo y nieto de famosos actores españoles -Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia-, lo que contribuyó al gran seguimiento mediático del caso, Sancho, de ahora 32 años, conoció a Arrieta en 2022 a través de la red social Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan.

Oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte), Arrieta era un cirujano plástico de 44 años a quien, según su entorno, le gustaba viajar y la gastronomía.

Ramón Chippirrás, miembro del equipo de asesoramiento legal en España del condenado, dice a EFE que Sancho "está bien, lo único que está con la incertidumbre, que te hace estar más nervioso", mientras espera el fallo sobre las apelaciones, que será comunicado por la misma corte que lo procesó tras ser resueltas de manera conjunta.

Este lunes, una funcionaria del Tribunal Provincial de Samui dijo a EFE que "no debería faltar mucho" para saber la decisión, pues "los tiempos de apelación no suelen ser tan largos".

"No hay un tiempo máximo", dice Chippirrás, cuyo equipo confió inicialmente en que se resolvieran sobre el pasado marzo, un año después de la interposición de su recurso, lo que habría seguido los tiempos habituales, sin que se sepan los motivos de la demora.

Mientras, Sancho "se alimenta bien, hace bastante deporte", afirmó Chippirrás, quien dijo que este tiene "ganas de que salga (el fallo)".

La defensa de Sancho, que pide en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para llamar a nuevos testigos, sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea en la que el condenado actuó en defensa propia.

La sentencia, por su parte, sostuvo que Sancho planeó el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico y que "golpeó" con "intención de matar" al cirujano, cuyos restos aparecieron descuartizados por la isla.

Si bien Sancho confesó hace hoy tres años el asesinato de Arrieta en la comisaría de Phangan, quedando ese día formalmente detenido, más tarde negó haberlo matado de forma premeditada y mantuvo que el cirujano falleció debido a un accidente durante una pelea mientras se defendía de una supuesta agresión sexual.

Ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones (esta primera al Tribunal de Apelaciones y otra posible ante el Supremo) hasta que haya sentencia firme, momento a partir del cual la defensa podría solicitar el traslado de Sancho a España en virtud de un convenio para transferencia de presos.

"Ojalá se confirme la sentencia condenatoria y Daniel Sancho pase el mayor tiempo posible en una cárcel de Tailandia", agregó Ospina.