EE.UU. en máximo nivel de alerta por incendios forestales ante 94 grandes focos activos

El Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, por sus siglas en inglés) mantiene el nivel 5 -el más alto- en la asignación de recursos al combate de los incendios, un nivel que declaró desde el mes pasado, ante la escasa tregua que han dado las llamas, tras la poca tregua que han dado las llamas.

LLas condiciones climáticas no han cedido en agosto, lo que ha favorecido la propagación de las llamas. Este martes se reportaron 97 nuevos incendios en todo el país, incluyendo tres incendios de gran magnitud.

Según los datos de la NIFC, los bomberos trabajan actualmente para contener 94 incendios de gran magnitud que permanecen activos en todo el territorio nacional y más de 28.700 efectivos están asignados a estos incidentes.

En lo que va de año, los bomberos respondieron a 45.184 incendios forestales, la mayor cantidad registrada en una sola temporada en los últimos diez años, que han arrasado cerca de 2,1 millones de hectáreas en Estados Unidos.

El noroeste del país continúa registrando la mayor actividad de incendios forestales a nivel nacional, con 49 incendios de gran magnitud activos en los estados de Washington y Oregón.

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En Washington, el incendio de Sinlahekin creció hasta superar las 47.348 hectáreas, en un área muy cercana a la frontera con Canadá, mientras que el incendio de Little Giant ha superado las 28.327 hectáreas, alrededor del lago Chelan, el tercero más profundo de EE.UU. Ambos incendios tienen un comportamiento extremo, resaltó NIFC.

Al menos 65.000 personas permanecen bajo órdenes de evacuación en ese estado.

En Oregón, la situación también es crítica, los incendios Big Grass, Coleman Creek y Rowe Creek Complex siguen figurando entre los más grandes del país, mientras los bomberos continúan protegiendo comunidades e infraestructura.

La actividad de incendios también se mantiene elevada en la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del Norte.

El incendio Widemouth 2 en Utah creció en más de 6.474 hectáreas, mientras que el incendio Tartar en Idaho superó los 55.846 hectáreas. Ese estado también reportó un nuevo incendio de gran magnitud.

En Nevada, el incendio Ward continúa mostrando un comportamiento extremo.

El pronóstico del clima no ayuda a los bomberos ya que se esperan días de calor, sequedad y viento en gran parte del oeste del país, que son el perfecto combustible para las llamas.

La clasificación nivel 5 en la preparación para enfrentar incendios forestales en los primeros días de agosto, está por encima del registrado en 2025, cuando se mantuvo en un nivel 3, al igual que en 2022 y 2023.

Solo en el año 2024 y el 2021 se registró un nivel 5 en los primeros días de agosto. El nivel más bajo registrado recientemente fue en 2019, cuando se situó en la categoría 2 para estar preparados para enfrentar un incendio.

En el nivel 5, los recursos nacionales ya están asignados al combate de incendios en todo el país. Pero expertos como Peter Sunderland, profesor de ingeniería de protección contra incendios en la Universidad de Maryland, han advertido que el peligro es que los recursos para enfrentar los siniestros están al “límite de su capacidad”, según dijo a la revista Time. EFE