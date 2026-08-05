EE.UU. tramitó reembolso de 121.000 millones de dólares en aranceles anulados por Supremo

Washington, 5 ago (EFE).- EE.UU. tramitó la devolución de 121.750 millones de dólares, hasta el pasado 10 de julio, a las empresas afectadas por los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump que fueron anulados en febrero por el Tribunal Supremo, confirmó este miércoles a EFE un portavoz gubernamental.