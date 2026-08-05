El Banco Central de Brasil reduce la tasa de interés en 0,25 puntos, hasta el 14,0 % anual

El organismo emisor de la principal economía latinoamericana mantuvo con esta decisión su apuesta por relajar la política monetaria, después de que la tasa alcanzara su nivel más alto en dos décadas.

En la decisión, que resultó en línea con las proyecciones del mercado, la entidad adelantó que la magnitud de los futuros ajustes dependerá de los nuevos datos económicos para asegurar el control de los precios.

El Comité de Política Monetaria (Copom) del ente emisor explicó que el ambiente "permanece incierto" debido a la indefinición de los conflictos armados en Oriente Medio y a la incertidumbre sobre la política monetaria de algunas economías avanzadas.

Esto, indicó el Banco Central, exige "cautela por parte de los países emergentes" ante la mayor volatilidad de los precios de los activos y las materias primas.

El Copom enfatizó que los riesgos para la inflación se mantienen más elevados de lo habitual y con una asimetría al alza.

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Entre estos peligros mencionó el posible impacto de los precios del petróleo, los efectos climáticos sobre la producción agrícola, los costos de la energía, una tasa de cambio más depreciada y una resiliencia mayor a la proyectada en la inflación del sector servicios.

En lo que respecta al mercado doméstico, el ente destacó que se ve una "moderación gradual de la actividad económica", aunque esta se mantiene en un nivel "resiliente" y con un mercado laboral "dinámico".

El Banco Central destacó que la inflación general del país se ha desacelerado en los registros más recientes, pero todavía se ubica por encima del límite superior de la meta impuesta, que es del 3,0 % anual con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.

En ese sentido, advirtió que las expectativas de inflación para 2026 y 2027 se sitúan en el 5,0 % y el 4,2 %, respectivamente.

Ante este panorama, la institución subrayó que vigilará cómo impactan los desarrollos de la política fiscal en la política monetaria.

"El escenario actual, caracterizado por un significativo aumento de la incertidumbre, desanclaje de las expectativas y riesgos elevados en torno al escenario base, demanda serenidad y cautela en la conducción de la política monetaria", concluyó el Banco Central.

En Brasil, la reducción de los intereses ha sido una demanda constante del sector productivo y del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se presenta a la reelección en los comicios del próximo octubre.

El alto costo del crédito es visto como un obstáculo para el crecimiento, justo cuando la mayoría de previsiones apunta a una desaceleración económica este año.

El producto interior bruto (PIB) brasileño creció un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025, y para este año electoral ya se anticipa una mayor desaceleración que dejaría el crecimiento rondando el 2%.

En el primer trimestre de 2026, el PIB creció un 1,1 %, impulsado por el sector agropecuario.