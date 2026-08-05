El Banco Mundial dona 3,5 millones de dólares a Ecuador para proyectos eléctricos

Los recursos no reembolsables, provenientes del Fondo de Donación para la Preparación de Proyectos (GFPP, en inglés), fueron formalizados mediante un convenio suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Energía, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el Grupo Banco Mundial.
La financiación permitirá desarrollar estudios, análisis y asistencia técnica para impulsar proyectos prioritarios del sector eléctrico y crear las condiciones para atraer inversión pública y privada en infraestructura energética, según informó el ministerio en un comunicado.
El acto contó con la participación del ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum; el gerente general de Celec, Antonio Jácome; y el director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, Ariel Yépez.
Blum señaló que el convenio se enmarca en la estrategia del Gobierno para "diversificar la matriz energética" y "fortalecer la soberanía energética" del país.
Por su parte, Yépez afirmó que la donación contribuirá a mejorar la planificación de proyectos energéticos clave y a construir un sistema eléctrico "más confiable y resiliente", con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y atraer inversiones.
Jácome destacó que los recursos permitirán elaborar estudios de ingeniería de detalle para proyectos considerados críticos, entre ellos la línea de transmisión San Gregorio-Palestina, destinada a fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión y mejorar el suministro eléctrico en el municipio Palestina, ubicado en la provincia costera de Guayas.
El proyecto tendrá una duración de 18 meses e incluirá diagnósticos del sector, estudios de demanda y evaluaciones tecnológicas para respaldar el desarrollo de nuevas iniciativas de generación y transmisión con criterios de sostenibilidad técnica, financiera y ambiental.