El canciller de Uruguay celebra la apertura de la primera embajada de India en Montevideo

El canciller uruguayo recibió de manos de Binoy George las cartas figuradas que lo acreditan como el primer embajador residente del gigante asiático en el país sudamericano.

Lubetkin explicó que el siguiente paso es que George entregue sus cartas de presentación al presidente Yamandú Orsi, mientras que India avanza en la búsqueda de una sede para la Embajada.

Con este paso, India cumple con el compromiso que adquirieron ambos países en 2025, cuando Orsi se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, "para dar un salto de calidad notable" en las relaciones comerciales, recordó Lubetkin.

El canciller resaltó la importancia de afianzar relaciones con "el país más potente del mundo a nivel de habitantes y una de las economías en estos momentos más dinámica".

"Ahora hemos decidido un cronograma de acción. El primer paso será una visita mía a la India rápidamente, seguramente los primeros días de septiembre, porque hemos sido invitados a la nueva reunión del BRICS", comunicó Lubetkin.

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El jefe de la diplomacia uruguaya adelantó que planea reunirse con varios ministros indios para el relanzamiento de la Cámara Empresarial Indo-Uruguaya y que el presidente Orsi evalúa viajar a India en 2027.

El Gobierno de Orsi tiene la mirada puesta en Asia y en marzo hará un viaje a Japón con una delegación de empresarios y representantes de la sociedad civil, tal como lo hizo para el viaje oficial a China a principios de febrero.

Lubetkin señaló que Uruguay atraviesa un "cambio acelerado de apertura comercial" y que "dependerá de la capacidad público privada de los uruguayos" el colocar sus productos "en estos mercados extraordinarios".