El DAX 40 cede un 0,29 % pero sigue superando los 26.000 puntos

El DAX 40 terminó este miércoles en 26.126,30 puntos, por debajo de los 26.202,35 puntos del pasado martes.

El selectivo de las medianas empresas, el MDAX, bajó un 0,41 % hasta los 32.426,33 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX cedió un 0,89 % hasta 3.946,73 puntos.

Las declaraciones optimistas procedentes de Washington en los últimos días habían provocado una caída del precio del petróleo, que a su vez impulsó al DAX 40, que superó el lunes por primera vez la marca de los 26.000 puntos y siguió subiendo el martes.

Sin embargo, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una subida de un 0,36 %, hasta los 76,04 dólares el barril, después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaran haber atacado un petrolero de Arabia Saudí en el mar Rojo.

Por otro lado, el dato del PMI del sector servicios de la eurozona de S&P publicado hoy superó con 52 puntos las expectativas de los analistas y llegó a su nivel más alto en ocho meses.

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Los inversores acogieron de forma positiva los resultados del primer semestre de la química Beiersdorf y la médica Fresenius, que subieron ambas un 4,94 % hasta los 82,06 y los 46,55 euros respectivamente.

La química Bayer subió un 2,49 % hasta 49,45 euros. En el extremo opuesto, el fabricante de chips Infineon Technologies bajó un 5,30 % hasta 60,34 euros.

El servicio de mensajería DHL bajó un 3,57 % hasta 55,66 euros y el fabricante de neumáticos Continental un 3,48 % hasta 68,76 euros.