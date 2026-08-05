El enfermero acusado por la muerte de Maradona declarará por primera vez en el juicio

El enfermero, de 41 años, fue contratado por Medidom, la empresa subcontratada por la empresa de salud Swiss Medical para ofrecer servicios durante el tratamiento domiciliario que Maradona recibió del 11 al 25 de noviembre de 2020.

La Fiscalía lo acusa de cumplimentar registros de enfermería con información que no se corresponde con “el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía”.

Sin embargo, a casi cinco meses de iniciado el juicio, no se han presentado evidencias de peso contra él.

A diferencia de la otra enfermera acusada, Dahiana Gisela Madrid, Almirón sí controlaba los signos vitales de Maradona, según lo consignado en los registros de enfermería y en el grupo de Whatsapp en el que se volcaban actualizaciones sobre el paciente.

Según informó a EFE el abogado, Almirón detallará la atención que brindó a Maradona, con énfasis en la última noche que el Diez pasó con vida, es decir, las horas previas a su fallecimiento en la mañana del 25 de noviembre de 2020.

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También declarará este jueves el masajista Nicolás Taffarel, en calidad de testigo y quien ocho días antes del fallecimiento advirtió al médico responsable Leopoldo Luque que Maradona se encontraba "totalmente edematizado".

"Tienen que venir todos los días, Leito (...), la psiquiatra, el psicólogo, el que quiera, pero tienen que venir", reclamó el masajista, para luego detallar: "Está muy hinchado Dieguito, los ojos hinchados como una teta, imaginate que lo vi hinchado con la luz apagada, ni lo quería ver con la luz prendida".

Según las pruebas exhibidas durante el juicio, Luque respondió: “Tranquilo igual, obvio si te quedás dormido mil horas en la misma posición cómo no vas a estar hinchado. No te preocupes, ya se va a deshinchar".

Al momento de su muerte, Maradona presentaba, según la autopsia, un edema generalizado de pies a cabeza, lo que significó la acumulación anómala de tres litros de líquido en distintas partes de su cuerpo.